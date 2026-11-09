Rusya'da Rosneft istasyonlarında benzin satışına 30 litrelik üst sınır kondu - Son Dakika
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Rusya'da Rosneft istasyonlarında benzin satışına 30 litrelik üst sınır kondu

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Rusya'da Rosneft istasyonlarında benzin ve dizel satışına yeniden sınırlama getirildi. Karelya Valisi Parfençikov, şehirde 30, şehirlerarası yolda 50 litre benzin; dizelde 50, ağır vasıtada 200 litre sınırı konduğunu, bidonla satışın durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'da, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları sürerken ülkenin çeşitli bölgelerinde benzin ve dizel satışına yeniden sınırlama getirildi.

Karelya Bölge Valisi Artur Parfençikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketi Rosneft'e ait akaryakıt istasyonlarında satışların geçici olarak sınırlandırıldığını bildirdi.

Parfençikov, şehirlerde araç başına en fazla 30 litre, şehirlerarası yollarda ise 50 litre benzin satışına izin verileceğini belirterek, dizel satışının da 50 litreyle, ağır vasıtalar için 200 litreyle sınırlandırıldığını kaydetti.

Bidonla akaryakıt satışının da durdurulduğunu aktaran Parfençikov, tedbirlerin aşırı talebi önlemek ve akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesini sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Buryatya Cumhuriyeti hükümetinden yapılan açıklamada da Rosneft istasyonlarında benzer sınırlamaların uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Zabaykalye Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise Rosneft'in ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında satışlara sınırlama getirdiğini açıkladı.

Rusya'nın Arhangelsk, Penza, Nijniy Novgorod ve Krasnoyarsk bölgelerinde de akaryakıt satışına yönelik sınırlamalar uygulandığına ilişkin haberler basına yansıdı.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırılarını artırmasının ardından ülkede akaryakıt arzına ilişkin sorunlar yeniden gündeme geldi.

Rusya'da yaz aylarında da benzer sorunlar yaşanmış, hükümet iç piyasadaki arzı korumak amacıyla benzin ve dizel ihracatına kısıtlamalar getirmişti.

Kaynak: AA
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