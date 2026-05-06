Rusya'da Yurt Dışı Tur Satışları Rekor Kırdı

06.05.2026 16:02
Rusya'da geçen yıl yurt dışına düzenlenen tur paketi satışları 6,5 milyona ulaştı.

Rusya'daki tur operatörlerinin oluşturduğu "Turpomoşç" Derneği Direktörü Aleksandr Osaluenko, ülkesinde geçen yıl yurt dışına düzenlenen tur paketi satışının yaklaşık 6,5 milyona ulaştığını söyledi.

Osaluenko, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rus turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl yurt dışına düzenlenen paket turu satışlarının toplam değerinin 600 milyar rubleye (yaklaşık 8 milyar dolar) yaklaştığını ifade eden Osaluenko, "Yurt dışına düzenlenen paket turların sayısı 2025'te yüzde 46,4 artarak yaklaşık 6,5 milyona ulaştı." dedi.

Osaluenko, Rusya'daki tur operatörü sayısının da hızla arttığını belirterek, yurt dışı turlarının ortalama maliyetinin de 92,7 bin ruble (yaklaşık 1240 dolar) seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya'daki tur satışlarında, BAE ve Güneydoğu Asya ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

