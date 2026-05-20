Rusya'dan Ermenistan'a Çiçek İthalatında Kısıtlama

Rusya'nın, 22 Mayıs'tan itibaren Ermenistan'dan çiçek ithalatına geçici kısıtlama getireceği bildirildi.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan'dan gönderilen çiçek ürünlerinin ülkeye girişine yönelik geçici kısıtlamanın 22 Mayıs 2026'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Ermenistan'dan ithal edilen çiçeklerde zararlı organizmaların tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, kısıtlamanın, sera işletmelerinde yapılacak denetimler ve bunların sonuçlarına ilişkin analizler tamamlanana kadar yürürlükte kalacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, kararın, Rusya'nın bitki sağlığı güvenliğini ve ihracat potansiyelini korumak amacıyla alındığı kaydedildi.

Son dönemde, Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.