Rusya Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rusya Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Novak, Rusya'ya yönelik yaptırımlara rağmen ekonominin büyümesini sürdüreceğini açıkladı.

11.12.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesine karşı ekonomik bir savaş yürütüldüğünü belirterek, "Dış şoklara rağmen Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 büyürken, bu yıl da yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'ya yönelik "binlerce yaptırım" uygulandığını hatırlattı.

Rusya'nın çok sayıda ihracat pazarının kapandığına işaret eden Novak, "Batılı ülkeler ekonomik bir savaş yürütüyor." ifadesini kullandı.

Novak, zorluklara rağmen Rus ekonomisinin, 2020 ila 2024'te yüzde 12,7 büyüdüğünü kaydederek, "Dış şoklara rağmen Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 büyürken, bu yıl da yüzde 3,9 büyümesini bekliyoruz. Bu da dünyadaki ortalama büyümenin önemli oranda üzerinde." dedi.

Rusya'da geçen yıl yatırımların yüzde 9,8, bu yılın ilk 9 ayında ise 8,6 büyüdüğünü aktaran Novak, söz konusu oranların oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisi 2022'de yüzde 2,1 küçülürken, özellikle yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışları sayesinde 2023'te yüzde 3,6 büyümüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, moskova, Enerji, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.