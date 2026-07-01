Rusya Ekonomisi Dış Şoklara %80 Uyum Sağladı - Son Dakika
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Rusya Ekonomisi Dış Şoklara %80 Uyum Sağladı

01.07.2026 15:29
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, ekonominin dış zorluklara %80 uyum sağladığını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin dış şoklara karşı yüzde 80 uyum sağladığını söyledi.

Novak, St. Petersburg'ta düzenlenen Rusya Merkez Bankası Finans Kongresi'nde Rus ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin dış zorluklara uyum süreci ile teknolojik egemenlik hedefinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Novak, "Uyumdan söz edersek 'dış şoklara karşı yüzde 80 uyum sağladık' diyebiliriz. Teknolojik egemenlik ve liderlik yolunda ise sürecin henüz ilk yarısındayız." ifadelerini kullandı.

Rusya'da yakıt ve enerji sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) payının yüzde 18-20 seviyelerinden yüzde 13'e gerilediğine işaret eden Novak, enerji sektörünün bütçe gelirlerindeki payının da yüzde 42'den yüzde 22'ye düştüğünü aktardı.

Novak, yatırımların GSYH içindeki payının mevcut yüzde 24 seviyesinden yüzde 28'e yükselmesini beklediklerini de ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Batılı ülkelerin uyguladığı kapsamlı kısıtlamalar nedeniyle Rusya dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Ekonomisi Dış Şoklara %80 Uyum Sağladı - Son Dakika

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