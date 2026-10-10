Rusya hükümeti, ABD mutabakatıyla dizel ihracat yasağını 500 bin ton için kısmen kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya hükümeti, ABD mutabakatıyla dizel ihracat yasağını 500 bin ton için kısmen kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus hükümeti, ABD ile varılan mutabakat doğrultusunda dizel ihracat yasağının kısmen kaldırıldığını, ilk aşamada 500 bin ton dizelin dünya piyasalarına sevk edileceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, kararın iç piyasadaki tüketicileri olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Rus hükümeti, ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi.

Bugün yürürlüğe giren kararla dizel ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın dünya piyasalarına sevk edilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus petrol şirketlerinin hükümetle koordineli şekilde yabancı alıcılarla ihracat sözleşmeleri yapmaya başlayacağı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, kararın iç piyasadaki tüketicileri olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Üretim hacimlerimiz hem iç piyasanın hem de belirtilen miktarlardaki ihracatın ihtiyaçlarını tamamen karşılamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaİhracatEkonomiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
20 yıllık sır perdesi kalktı: ’Kayıp’ dedikleri babaların öldürüp tarlaya gömmüşler 20 yıllık sır perdesi kalktı: 'Kayıp' dedikleri babaların öldürüp tarlaya gömmüşler
Nihat Kahveci’den Rafael Leao için dikkat çeken iddia Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
22:40
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
22:20
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
22:03
Asensio’dan sakatlık açıklaması
Asensio'dan sakatlık açıklaması
21:53
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
21:24
Ederson kalesini yine gole kapattı
Ederson kalesini yine gole kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 23:14:01. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya hükümeti, ABD mutabakatıyla dizel ihracat yasağını 500 bin ton için kısmen kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei