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Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması imzalandı - Son Dakika

Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması imzalandı

04.02.2022 12:33
Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması imzalandı

Rus Gazprom ile Çinli CNPC arasında yılda ilave 10 milyar metreküp Rus gazının sevkiyatına yönelik anlaşma imzalandı.

Rus Gazprom ile Çinli CNPC arasında yılda ilave 10 milyar metreküp Rus gazının sevkiyatına yönelik anlaşma imzalandı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus gazının Uzak Doğu rotası üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik uzun vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine işaret edilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında sevkiyatlar tam kapasiteye ulaştığında, Çin'e ilave 10 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek ve Rus gazının Çin'e toplam sevkiyatı yılda 48 milyar metreküpe ulaşacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, anlaşmanın Rusya ile Çin arasındaki karşılıklı güveni gösterdiğini belirterek, "CNPC'deki Çinli ortaklarımız, Gazprom'un güvenilir bir tedarikçi olduğunu gördüler." ifadesini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğalgaz, Gazprom, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya ile Çin arasında doğal gaz anlaşması imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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