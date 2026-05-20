Rusya Merkez Bankası Euroclear'a Karşı Mahkemeye Başvurdu

20.05.2026 21:34
Rusya Merkez Bankası, Euroclear'dan 18.2 trilyon ruble tahsil edilmesi için mahkemeye gitti.

Rusya Merkez Bankasının, Belçika merkezli Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 250 milyar dolar) tahsil edilmesine yönelik mahkeme kararının hızla uygulanması için Moskova Tahkim Mahkemesine başvurduğu bildirildi.

Moskova Tahkim Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankasının, Euroclear aleyhine açtığı davada verilen kararın derhal uygulanmasına yönelik talebin mahkemeye ulaştığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada da bankanın, yasal haklarına başvurduğuna işaret edilerek, "Mahkemenin başvurumuzu hızlı şekilde değerlendireceğini umuyoruz. Egemen varlıklara yönelik devam eden yasa dışı eylemler ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin Rusya Merkez Bankasının varlıklarının olası kullanımına ilişkin açıklamaları dikkate alındığında, bankanın çıkarlarını korumak için acil adımlar atılmasını gerekli görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Moskova Tahkim Mahkemesi, 15 Mayıs'ta, Rusya Merkez Bankasının Euroclear aleyhine açtığı davayı kabul etmiş, Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble tahsil edilmesine hükmetmişti.

Söz konusu tutarın, dondurulan fonları, bloke edilen menkul kıymetlerin değerini ve mahrum kalınan kazancı kapsadığı bildirilmişti.

Euroclear ise mahkeme kararının ardından Rusya Merkez Bankasının varlıklarının "uluslararası yaptırımlar doğrultusunda" Euroclear'da dondurulmuş şekilde kalacağını açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuştu. AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

Kaynak: AA

