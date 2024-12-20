Rusya Merkez Bankası Faizi Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Faizi Sabit Tutuyor

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 21'de sabit tuttu; enflasyon kontrol altında değil.

20.12.2024 15:52
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin aksine yüzde 21'de sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, yüksek faiz oranları nedeniyle kredilerde "soğuma" yaşandığına vurgu yapıldı

Güçlü iç talebe rağmen enflasyonda hedefe ulaşılması için gerekli koşulların oluşmadığına işaret edilen açıklamada, yıllık enflasyonun 2026'da hedeflenen yüzde 4 seviyesine düşmesinin beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sıkı para politikası ve kredilerdeki soğuma sayesinde enflasyonist baskının gelecek aylarda azalacağının altı çizildi.

Yaşanan gelişmeler ekseninde faiz artışının değerlendirmeye alınabileceği vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 21'de sabit tutma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Analistler, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizinde 200 baz puanlık artış yapmasını bekliyordu.

Enflasyon kontrol altına alınamıyor

Rusya Merkez Bankası, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 20'ye çıkarmıştı.

2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulan politika faiz oranının ardından, bu yıl art arda dört faiz artışı gerçekleştirildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon 16 Aralık itibarıyla yüzde 9,52 seviyesindeyken banka bu oranı yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, Rus hükümetinin savaş nedeniyle yaptığı harcamaların ülkedeki enflasyonu olumsuz yönde etkilediği kanaatinde.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası Faizi Sabit Tutuyor - Son Dakika

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