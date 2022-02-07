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Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika

Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı

07.02.2022 13:43
Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 90 artarak 197,2 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 90 artarak 197,2 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45,7 artarak 493,3 milyar dolar, ithalatı da yüzde 26,5 yükselişle 296,1 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 90 artarak 197,2 milyar dolara yükselirken, ticaret hacmi yüzde 37,9 artışla 789,4 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın ticaret hacmi, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile yüzde 58 artarak 33 milyar dolara, Çin ile yüzde 35 yükselerek 140 milyar dolara ve Almanya ile yüzde 35,7 artarak 57 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rusya'nın dış ticaret fazlası 200 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika
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