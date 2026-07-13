Rusya'nın Dizel İhracat Yasağı Türkiye'yi Vurdu

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Rusya'nın, dizel ihracatını yasaklaması, Türkiye motorin piyasasını da etkiledi. Akaryakıt sektörü temsilcileri, dağıtım şirketleri arasındaki akaryakıt ticaretine işaret ederek, "Büyük dağıtım şirketleri, (ithal ettikleri) motorini kendi bayilerine veriyor. Küçük dağıtım şirketleri de ürün bulmakta doğal olarak zorlanıyor. Ayrıca, dağıtım şirketlerinin, toptan satışını yaptıkları (inşaat, taşımacılık şirketlerine) motorinin fiyatlarını da arttığını duyuyoruz" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 2025 yılı petrol sektörü raporuna göre, Türkiye'nin yıllık motorin tüketimi 27 milyon ton düzeyinde bulunuyor. Türkiye, motorin gereksiniminin önemli bölümünü ithalatla karşılıyor. Motorinde, en büyük tedarikçi ülke de Rusya. Türkiye, 2025 yılında 13,6 milyon ton motorin ithal etti. Rusya, 11,5 milyon tonu aşkın payıyla ilk sırada yer aldı. Türkiye'deki rafinelerinin 2025 yılında toplam motorin üretimi yaklaşık 17 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

RUSYA İHRACATI YASAKLADI

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'da akaryakıt talebinin, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 arttığını belirterek, bunun akaryakıt istasyonları üzerindeki yükü artırdığını, araç sayısı ve yakıt ikmal sürelerinde artışa yol açtığını söyledi.

İç piyasadaki durumun halen zorlu seyrettiğini ifade eden Novak, "Bugün, dizel yakıt ihracatına yasak getirdik ve bu iç piyasaya arzı artırmayı sağlayacak" dedi.

İHRACAT YASAĞININ TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Rusya'nın, dizel ihracatını yasaklaması, Türkiye motorin piyasasını etkiledi. Akaryakıt sektöründen güvenilir kaynaklar, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, Rusya'nın ihracatı bir anda bıçak gibi kesmesinin dağıtım şirketleri arasındaki akaryakıt ticaretinde yansımaları olduğunu belirterek, "Büyük dağıtım şirketleri (yurt dışından ithalat yapan), ithal ettikleri motorini kendi bayilerine veriyor. Küçük dağıtım şirketleri de bu nedenle ürün bulmakta doğal olarak zorlanıyor" dedi.

Kaynaklar, Türkiye'deki rafinerilerin, motorinde Rusya'nın ihracat yasağının yarattığı boşluğu doldurup dolduramadığı sorusu üzerine, "Yasak kararı bir anda geldi. İthalatçıların (bu konuda lisanslı akaryakıt dağıtım şirketi) başka piyasalara yönelmesi ve ürün bulması gerekiyor. İthalatla karşılanması beklenen ürünün hızla ve bir boşluk yaratmadan rafinerilerden karşılanması mümkün değil" görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar, dağıtım şirketlerinin, "serbest tüketici" olarak nitelendirilen, yıllık belli bir tüketimi olan ve EPDK'dan lisans alan müşterilerine de ürün sattığını belirterek, "Bu müşteriler kimler? Örneğin inşaat şirketleri, taşımacılık firmaları bu kapsama giriyor. Bu müşterilere satılan motorinin ton fiyatının da bir miktar arttığını duyuyoruz" dedi.