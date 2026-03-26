Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, ülkenin gübre ihracatını artıracak kapasiteye sahip olmadığını söyledi.
Guryev, başkent Moskova'da Rusya'nın gübre üretimine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Orta Doğu'daki gelişmeler doğrultusunda Rusya'nın gübre ihracatını artırıp artıramayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Guryev, "Yeni talepler sürekli geliyor, Rusya'daki fabrikalar şu anda tam kapasiteyle çalışıyor." dedi.
Guryev, gübre ihracatını artıracak kapasiteye sahip olmadıklarını dile getirdi.
Rusya Tarım Bakanlığı, 24 Mart'ta aldığı kararla, amonyum nitrat gübresinin ihracatını 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurmuştu.
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.
Dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya, küresel pazarda yaklaşık yüzde 20 paya sahip.
Son Dakika › Ekonomi › Rusya'nın Gübre İhracatında Kapasite Sorunu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?