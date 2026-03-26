Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın Gübre İhracatında Kapasite Sorunu

26.03.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı, gübre ihracatını artıracak kapasiteye sahip olmadıklarını belirtti.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, ülkenin gübre ihracatını artıracak kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

Guryev, başkent Moskova'da Rusya'nın gübre üretimine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmeler doğrultusunda Rusya'nın gübre ihracatını artırıp artıramayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Guryev, "Yeni talepler sürekli geliyor, Rusya'daki fabrikalar şu anda tam kapasiteyle çalışıyor." dedi.

Rusya Tarım Bakanlığı, 24 Mart'ta aldığı kararla, amonyum nitrat gübresinin ihracatını 21 Nisan'a kadar geçici olarak durdurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel gübre piyasalarını etkilerken, tırmanan fiyatlar çiftçilerin maliyetlerini ve gıda güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

Dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya, küresel pazarda yaklaşık yüzde 20 paya sahip.

İhracat, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 18:53:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.