Rusya'nın petrol ihracat geliri 2021'de 110 milyar dolara çıktı

Rusya'nın petrol ihracatı geliri, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 51,8 artarak 110 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 3,8 azalarak 230 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, hacmin düşmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Rusya'nın ihracat geliri yüzde 51,8 artışla 110 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.