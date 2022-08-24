Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

Rusya'da otomobil üretimi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 düştü.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

Kaynak: AA

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