Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatı Yüzde 5,3 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatı Yüzde 5,3 Azaldı

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 20,8 milyar dolara geriledi. Ülkenin tarım ürünleri ihracatının 2030 itibarıyla 2021'e kıyasla 1,5 kat artırılması hedefleniyor.

09.08.2024 12:55
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Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalarak 20,8 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), yılın ilk yarısına ilişkin tarım ürünleri ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında ülkenin tarım ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 gerileyerek 17,9 milyar dolara, ihracatı da yüzde 5,3 azalarak 20,8 milyar dolara düştü.

Ülkenin tarım ürünleri ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 43,5 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yüzde 1,9 azalarak 35,1 milyar dolara gerilemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında imzaladığı kararnameye göre, ülkenin tarım ürünleri ihracatının 2030 itibarıyla 2021'e kıyasla 1,5 kat artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Tarım Ürünleri İhracatı Yüzde 5,3 Azaldı - Son Dakika

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