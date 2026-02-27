Rusya Petrol İndirimini Düşürüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ural petrolünde, Brent petrol fiyatına göre uyguladıkları indirim miktarını varil başına 10 dolara düşürmek istediklerini söyledi.

Novak, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada yaklaşık 176,7 milyar ton karlı petrol rezervinin bulunduğunu kaydetti.

Rusya'nın ise 15 milyar ton karlı petrol rezervine sahip olduğuna işaret eden Novak, "Rusya'nın jeolojik açıdan çıkarılabilir petrol rezervleri yaklaşık 31 milyar ton ve bu rezervler 62 yıl boyunca yetecek miktardadır." dedi.

Novak, bu durumun, söz konusu sürenin ardından Rusya'nın petrolünün bitmesi anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle Ural petrolünde uyguladığı indirimlerin artmasına ilişkin konuşan Novak, "Yaptırım öncesi dönemde, petrol fiyatlarında yaklaşık 10 dolarlık bir indirim uyguluyorduk. Bu rakamın yaklaşık bu seviyeye gerilemesini hedefliyoruz ve bu yönde çalışıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın geçen yıl 238 milyon ton petrol ve 114 milyon ton petrol ürünü ihraç ettiğini anlatan Novak, "Hindistan ve Çin'e ihracatımızın yüzde 80'i gerçekleştiriyoruz. Avrupa'ya yaklaşık 25 milyon ton ihraç ederken, daha önce 175 milyon ton tedarik ediyorduk." ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın petrol ihracatında dost ülkelerinin payının 2025'te yüzde 94'e ulaştığını söyledi.