Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı - Son Dakika

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.

Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.