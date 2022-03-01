Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı - Son Dakika
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Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı

01.03.2022 15:52
Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki Rus şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılması talimatı verdi.

Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkedeki şirketlere ait menkul kıymetlerin alınması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu, 1 Şubat itibarıyla 13,6 trilyon ruble (yaklaşık 137 milyar dolar) düzeyinde bulunuyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya, şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdı - Son Dakika


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