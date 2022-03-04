Rusya-Ukrayna Savaşı fındık ihracatını olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Savaşı fındık ihracatını olumsuz etkiledi

04.03.2022 12:47
Rusya-Ukrayna Savaşı fındık ihracatını olumsuz etkiledi

Türkiye'den bu yılın 1 Ocak-3 Mart döneminde Ukrayna'ya yapılan fındık ihracatında yüzde 28, Rusya'ya yapılan fındık ihracatında da yüzde 37 düşüş olduğu bildirildi.

Türkiye'den bu yılın 1 Ocak-3 Mart döneminde Ukrayna'ya yapılan fındık ihracatında yüzde 28, Rusya'ya yapılan fındık ihracatında da yüzde 37 düşüş olduğu bildirildi.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Fındık ihracatının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getiren Gürdoğan, yıllık bazda bakıldığında fındık dış satımında Ukrayna'nın 16'ıncı, Rusya'nın ise 19'uncu sırada yer aldığını ifade etti.

Gürdoğan, iki ülkeye bu yılın 1 Ocak-3 Mart döneminde yapılan fındık ihracatına ilişkin, "Geçen yılın aynı dönemine oranla Ukrayna'ya yapılan fındık ihracatında değerde yüzde 28, Rusya'ya yapılan fındık ihracatında ise değerde yüzde 37 düşüş yaşandı." diye konuştu.

Savaşın seyrine göre durumun değişeceğini belirten Gürdoğan, "Ancak şu an tüm sektörlerde olduğu gibi Ukrayna'ya ihracat yapılamamaktadır. Rusya Federasyonu'na ise ihracatın önümüzdeki dönemde normal seyrine döneceğine inanmaktayız." dedi.

Gürdoğan, savaş nedeniyle lojistikte yaşanan sıkıntılara değinirken şunları kaydetti:

"Savaş hali olduğu için orada istediğimiz yere arabalarla malı gönderemiyoruz ve özellikle Azak Denizi'nin de uçuşa ve nakliyeye kapatılmasıyla, istesek de malı gönderme imkanına sahip değiliz. Şu anda kısıtlı olarak mal göndermeye başladık. Ukrayna ihracatta tamamen devre dışı kaldı. Belarus'tan gelip Ukrayna ve Rusya'ya geçen araçlarımız da tamamen durduğu için ürün sevkiyatında zorluk çekiyoruz. O nedenle de 9 günlük sürece baktığımızda ihracat rakamlarımızda düşüşü görebiliyoruz."

Acil bir eylem planına ihtiyaç olduğunu söyleyen Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Acil olarak lojistik sektöründe karşı limanlardaki güvenliğimizin alınması ve mal sevkiyatını Rusya üzerinden başlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla 2 ülkenin bu konuda girişimde bulunması önemli. Mal ve can güvenliğimiz sağlanırsa Rusya ayağında en azından bu sıkıntıyı bir nevi çözmüş oluruz."

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Ukrayna, Rusya, Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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