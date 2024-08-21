Rusya ve Çin Arasında Lojistikten Enerjiye Anlaşmalar İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya ve Çin Arasında Lojistikten Enerjiye Anlaşmalar İmzalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen '29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'nda iki ülke arasında lojistikten enerjiye çeşitli anlaşmalar imzalandı. Toplantıda, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Çin Başbakanı Li Çiang bir araya geldi. Mişustin, Batılı ülkelerin gayrimeşru yaptırımlar uygulayarak Rusya ve Çin'in ekonomik ve teknolojik potansiyelini engellemeye çalıştığını belirtti. Mişustin ve Li Çiang, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceklerini vurguladılar.

21.08.2024 15:49
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı"nda iki ülke arasında lojistikten enerjiye çeşitli anlaşmalar imzalandı.

29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Çin Başbakanı Li Çiang başkanlığında Moskova'da yapıldı.

Toplantıda konuşan Mişustin, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Batılı ülkeler, zoraki bahanelerle gayrimeşru yaptırımlar uyguluyor. Küresel hakimiyetlerini korumaya, Rusya ve Çin'in ekonomik ve teknolojik potansiyelini engellemeye çalışıyorlar." dedi.

Rusya ve Çin'in çıkarlarını korumaları gerektiğini belirten Mişustin, "Çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturmaya yönelik çabalarımızı yoğunlaştırmak ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmak önem taşıyor." diye konuştu.

Mişustin, dünyada yeni bir düzenin şekillendiğinin ve iki ülke arasındaki işbirliğinin giderek daha fazla önem kazandığının altını çizdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da Rusya ile özellikle enerji alanında hızla gelişen bir ortaklığa sahip olduklarını dile getirerek, "Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini daha da güçlendireceğimizden eminiz." dedi.

Toplantının ardından iki ülke arasında enerji, lojistik, gümrük, eğitim ve kimya gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Li Çiang'ın, ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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