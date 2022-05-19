Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı - Son Dakika
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Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı

19.05.2022 11:38

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde başladı.

Rusya ve İslam ülkeleri ekonomi temsilcilerini buluşturan "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl 13. düzenlenen zirve, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi açılışıyla başlayan etkinlikteki konuşmasında, zirvenin "Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu" faaliyetleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Zirvenin, Rusya bölgeleri ile İİT ülkeleri arasındaki ekonomik etkileşimin sağlandığı Tataristan'daki ana ve tek platform olduğunu ifade eden Minnihanov, Tataristan'ın ekonomik kabiliyetlerini ve yatırım potansiyelini ortaya koyan zirvenin yeni bağlantılar kurmak için başarılı bir iş platformu olduğunu aktardı.

Zirve, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getiriyor.

"Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları"nın ana tema olarak belirlendiği zirvede, İslami finans ve ortak bankacılık, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak.

Zirvede, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi ve "Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu"nun yanı sıra Dünya Helal Günü, İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kapsamında etkinlikler de düzenlenecek.

"İİT Ülkeleri Genç Girişimciler Forumu" ile "İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Forumu", finans sektöründeki sorunların tartışılacağı "SberTalk" etkinliği ve muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion Day" defilesi de zirve çerçevesindeki etkinlikler arasında yer alıyor.

Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı
Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı
Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı
Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcilerini buluşturan 13. Kazan Zirvesi başladı - Son Dakika


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