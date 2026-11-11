Rusya, yıl başından bu yana 65 milyon ton tarım ürününü 34 milyar dolara ihraç etti - Son Dakika
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Rusya, yıl başından bu yana 65 milyon ton tarım ürününü 34 milyar dolara ihraç etti

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Rusya Tarım Bakanlığı, yıl başından bu yana yaklaşık 65 milyon ton tarım ürününün 34 milyar dolar karşılığında ihraç edildiğini açıkladı. Bakan Oksana Lut'un Duma konuşmasına dayandırılan açıklamada tarım teknolojileri ihracatının yüzde 13 arttığı belirtildi.

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yıl başından bu yana yaklaşık 65 milyon tonluk ürün satışıyla 34 milyar dolara ulaştı.

Rusya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Tarım Bakanı Oksana Lut'un parlamentonun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmaya ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemindeki seviyeyi önemli ölçüde aştığı belirtilerek yıl başından bu yana yaklaşık 65 milyon ton ürünün 34 milyar dolar karşılığında ihraç edildiği bildirildi.

İhracatta yüksek katma değerli ürünlere ve tarım teknolojilerine öncelik verildiği, tarım teknolojileri ihracatının da yıl başından bu yana yüzde 13 arttığı kaydedildi.

Ülkede tahıl hasadının yaklaşık yüzde 97'sinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, 95 milyon tonu buğday olmak üzere yaklaşık 140 milyon ton tahıl toplandığı aktarıldı.

Açıklamada, yıl sonunda net tahıl hasadının yaklaşık 140 milyon tona ulaşmasının beklendiği, yağlı tohum üretiminin ise yüzde 13 artışla 34,8 milyon tona çıktığı ifade edildi.

Meyve üretiminde de 2,1 milyon tonu elma olmak üzere toplam 2,3 milyon tonla rekor seviyeye ulaşılmasının beklendiği bildirildi.

Rusya'da geçen yıl 144 milyon tonun üzerinde tahıl hasadı yapılmıştı.

Kaynak: AA
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