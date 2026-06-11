Ryanair'a Çocuk Koltuk Ücreti Soruşturması - Son Dakika
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Ryanair'a Çocuk Koltuk Ücreti Soruşturması

11.06.2026 18:41
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CMA, Ryanair'in çocukları için yan yana oturma ücreti uygulamasını incelemeye aldı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), ebeveynleri uçuşlarda çocuklarıyla yan yana oturabilmeleri için ödeme yapmak zorunda bıraktığı gerekçesiyle İrlanda merkezli düşük bütçeli hava yolu şirketi Ryanair'a soruşturma başlattı.

CMA'nın açıklamasına göre, Ryanair'in şart ve koşullarına göre 2-11 yaş arasındaki çocuklarla seyahat eden ailelerde en az bir ebeveynin çocuğuyla yan yana oturması gerekiyor. Bu durum, Ryanair'in "zorunlu aile koltuğu" olarak adlandırdığı uygulama aracılığıyla sağlanıyor ve ebeveynin çocuğunun yanında yer alacak koltuğu garanti altına alabilmesi için ücret ödemesi gerekiyor. Diğer tüm yolcular için ise koltuk rezervasyonu isteğe bağlı yapılıyor.

Bu ücret gidiş ve dönüş uçuşlarında uygulanıyor ve genellikle tek yön için yaklaşık 8 sterlin tutuyor.

CMA'nın bulgularına göre, Ryanair söz konusu oturma düzeni uygulamasını İngiltere çıkışlı rotalarının büyük bölümünde kullanıyor.

Kurum, Ryanair'ın koltuk rezervasyonlarına yönelik yaklaşımının ebeveynlerden çocuk güvenliği ve engellilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi için ücret talep edilmesi anlamına gelip gelmediğini araştıracak.

Soruşturma özellikle Ryanair'in sözleşme hükmünün tüketici hukuku kapsamında "haksız" olup olmadığına odaklanacak.

CMA, Ryanair'in İngiltere'den uçuş gerçekleştiren büyük hava yolları arasında bu ücreti uygulayan tek şirket olduğunu tespit etti. Diğer hava yolları, çocukların ebeveynleri veya vasileriyle yan yana oturmasını ücretli yetişkin koltuk rezervasyonu gerektirmeden sağlıyor ya da rezervasyon sırasında koltukları ücretsiz olarak birlikte tahsis ediyor.

Ryanair'in internet sitesinde "12 yaş altındaki çocuklar için ücretsiz rezerve koltuklar" ifadesi yer alsa da ebeveynlerin ve vasilerin bu koltuklara erişebilmek için rezervasyon ücreti ödemesi gerekiyor.

Soruşturma kapsamında CMA ayrıca zorunlu aile koltuğu ücretinin rezervasyon sürecinde aşamalı olarak sonradan eklenip eklenmediğini ve tüketicilere ödeyecekleri toplam fiyatın açık şekilde gösterilip gösterilmediğini de inceleyecek.

Tüketici hukukuna göre işletmeler, tüm ücretleri içeren toplam fiyatı göstermek zorunda ve ek ücretlerin süreç içinde daha sonra veya ayrı ayrı eklenmesi, tüketicilerin fiyatları etkili biçimde karşılaştırmasını ve satın aldıkları hizmetin gerçek maliyetini anlamasını zorlaştırabiliyor.

CMA, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ryanair'a Çocuk Koltuk Ücreti Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zühal Bal Zühal Bal:
    biz buraya tatile gitmek için uçtu geçen sene ve bu aile koltuk ücretinden dolayı bütçe bitti hani çocukların yanında oturman lazım ya çocuk güvenliği için bu ücret alınması hiç doğru değil diğer şirketlerin neden bedava yaptığını anlayamadım ryanair niye bu kadar cimri olması gerekiyor bence araştırma sonucu bu parayı geri vermeleri lazım 0 0 Yanıtla
  • Deniz San Deniz San:
    bu tür uygulamalar insanı çok yoruyor artık 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Kursun Ayşe Kursun:
    ryanair çocuklarla uçarken yan yana oturmak için para alıyorsa bu da çok mu saçma yani başka havayolu şirketleri neden böyle yapmiyor 0 0 Yanıtla
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