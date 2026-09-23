Ryanair CEO'su O'Leary'den bilet tavsiyesi, Avrupa'da fiyatlar yüzde 10-20 artabilir - Son Dakika
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Ryanair CEO'su O'Leary'den bilet tavsiyesi, Avrupa'da fiyatlar yüzde 10-20 artabilir

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Ryanair CEO'su O'Leary, gelecek yaz Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının yüzde 10-20 artabileceğini öngördü. Jet yakıtı ve rafineri kapasitesi sorununa dikkat çeken O'Leary, bu kış birkaç hava yolu şirketinin iflas edebileceğini, biletlerin bugünden alınması gerektiğini söyledi.

Uygun maliyetli hava yolu şirketi Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, gelecek yaz Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının yüzde 10-20??????? arasında "dramatik" bir artış göstereceğini öngördü.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, O'Leary, hava yolu şirketlerinin yüksek petrol fiyatlarını karşılayamaması nedeniyle uçak bileti fiyatlarının artabileceğini dile getirdi.

Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının gelecek yaz yüzde 10-20 arasında yükselebileceğini öngören O'Leary, rafineri kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle jet yakıtının ham petrolden yüzde 40 daha pahalı kalabileceğini tahmin etti.

O'Leary, artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle bu kış birkaç hava yolu şirketinin "iflas edebileceğini" belirterek, "Eğer bir tatil planlıyor olsaydım, uçak biletlerini bugünden rezerve ederdim çünkü gelecek yaz uçak biletlerinin gidebileceği tek yön var ve o da dramatik şekilde yukarı doğru." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle küresel petrol ve petrol ürünleri ticaretinde stratejik konumda olan Hürmüz Boğazı'nda tedarikin büyük oranda kesintiye uğraması sonrası petrol fiyatları keskin şekilde artış gösterdi.

Jeopolitik riskler nedeniyle yüksek seyreden petrol fiyatları, uçak bileti fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ryanair CEO'su O'Leary'den bilet tavsiyesi, Avrupa'da fiyatlar yüzde 10-20 artabilir - Son Dakika
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