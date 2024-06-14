S&P Global Ratings: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti - Son Dakika
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Ekonomi

S&P Global Ratings: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti

S&P Global Ratings: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti

S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin not dağılımının son birkaç çeyrekte iyileştiğini belirterek, şirketlerin bu yıl stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmesini beklediğini bildirdi. Raporda, Türk şirketlerinin kredi not görünümlerinin Türkiye'nin ülke notundaki artışla iyileştiği ve bazı şirketlerin görünümünün Türkiye'nin ülke notuna bağlı kalmaya devam ettiği ifade edildi. Ancak, yüksek faiz giderleri nakit akışını olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

14.06.2024 15:41
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S&P Global Ratings, derecelendirdiği 15 Türk şirketinin not dağılımının son birkaç çeyrekte iyileştiğini belirterek, şirketlerin bu yıl stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmesini beklediğini bildirdi.

S&P Global Ratings'in, Türk şirketlerinin kredi not görünümlerine ilişkin yayınladığı raporunda, kuruluşun Türkiye'de derecelendirdiği 15 şirketin not dağılımının Türkiye'nin ülke notundaki artışla iyileşme kaydettiği ifade edildi.

Aralık 2023'ten beri 11 şirket için not artırımı gerçekleştirilirken, ihraççıların yüzde 40'ına ilişkin notların artık pozitif görünüme sahip olduğu kaydedilen raporda, bunun nedeninin Türkiye'nin kredi notunun "B+"ya yükseltilmesi olduğu belirtildi.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN STRATEJİK BÜYÜME PROJELERİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Raporda, "Şirketlerin derecelendirmeleri Türkiye'nin ülke notundaki iyileşmeden faydalandı ve bazı şirketlerin görünümü Türkiye'nin ülke notuna bağlı kalmaya devam ediyor." denildi.

Türk şirketlerinin bu yıl stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmelerinin beklendiği ifade edilen raporda, bu durumun yüksek faiz giderlerine de bağlı olarak nakit akışını olumsuz etkileyebileceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, Avrupa tahvil piyasasının bazı Türk şirketlerine yeniden açıldığı anımsatılarak, son tahvil ihraçlarının ihraççıların likidite tamponlarının artmasına yardımcı olduğu ancak ortalama borç vade profillerinin nispeten kısa vadeli olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi S&P Global Ratings: Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muzaffer Yağmahan: Bide halka sorsunlar 1 0 Yanıtla

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