Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sona yaklaşıldı

22.04.2022 12:48
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sona yaklaşıldı

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde son perde Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu'nun "Oyun Sonu" oyunuyla yapılacak.

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde son perde Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu'nun "Oyun Sonu" oyunuyla yapılacak.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, beşinci haftasında Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunlarla bu yıl için perdelerini kapatıyor.

Tiyatroadam'ın " Büyük İskender'in Atı", İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu'nun "Oyun Sonu" eserleri Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde, Kadro Pa'nın "Macbeth Mutfakta" oyunu da Sabancı Oda Tiyatrosu'nda 25-30 Nisan tarihleri arasında sahne alacak.

Verilen bilgiye göre, Tiyatroadam tarafından sahnelenen Büyük İskender'in Atı bireysel deliliğin, insanlık tarihi boyunca inşa edilen kolektif deliliğin yanında ne kadar zararsız ve masum kaldığının metaforunu izleyiciye aktarıyor.

Boris Vian'ın "Karıncalar" ve John Steinbeck'in "Bir Savaş Vardı" eserlerinden Gökhan Aktemur uyarlamasıyla İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyunu, savaşın insan ve insanlık üzerinde kurgulanmış bir oyun olduğunu anlatıyor.

İrlandalı yazar Samuel Beckett'in kaleminden çıkan "Oyun Sonu" adlı eserin uyarlaması, festivalin bu yılki uluslararası konuklarından Gürcistan Rustaveli Tiyatrosu ile tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

Oyun, kıyamete, dünyanın sonuna ve insanlığın uyarılmasına dair bir gösteri sunuyor. Eser biçim olarak monodrama, moralite, karnaval, interaktiflik, epik ve epik olmayan türlerin ötesine geçip yönetmenin kendi tiyatral dilini kullanıyor.

William Sheakspeare'in en önemli oyunlarından olan "Macbeth'ten uyarlanmış tek kişilik bir obje tiyatrosu örneği olarak sahneye taşınan Kadro Pa'nın "Macbeth Mufakta" oyunu, menemen tarifi sırasında geçerken, oyunun karakterlerini ise mutfak eşyaları oluşturuyor.

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Gürcistan, Tiyatro, oyunlar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika


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