Sabancı Vakfı "ne eğitimde ne istihdamda var olamayan kadınlar" için harekete geçti - Son Dakika
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Sabancı Vakfı "ne eğitimde ne istihdamda var olamayan kadınlar" için harekete geçti

08.03.2022 13:49
Sabancı Vakfı "ne eğitimde ne istihdamda var olamayan kadınlar" için harekete geçti

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Dünyada ve ülkemizde ciddi bir toplumsal sorunun habercisi olan, 18-29 yaş arasındaki gençleri yakından ilgilendiren NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kavramı, ülkemiz için en büyük problemlerden biri haline geldi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Dünyada ve ülkemizde ciddi bir toplumsal sorunun habercisi olan, 18-29 yaş arasındaki gençleri yakından ilgilendiren NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kavramı, ülkemiz için en büyük problemlerden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, her iki genç kadından biri diploma alma mutluluğunu yaşayamadığını belirterek, "Ülkemizdeki her iki genç kadından biri diploma alma mutluluğunu yaşayamıyor ya da istediği bir işte çalışamıyor.

Biz de Sabancı Vakfı olarak, uzun soluklu ve çok paydaşlı projeleri hayata geçirme kabiliyetimiz ve tecrübemizle; ülkemizde henüz yeni yeni konuşulmaya başlanan genç NEET kadınlar için harekete geçtik. Bu kapsamda 2 yıla uzanan bir araştırma ve ön hazırlık sürecinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesini hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde ciddi bir toplumsal sorunun habercisi olan, 18-29 yaş arasındaki gençleri yakından ilgilendiren NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kavramı, ülkemiz için en büyük problemlerden biri haline geldi. Projemiz ile; genç NEET kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme taşımayı, onların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel hazırladığımız film ile bu konudaki farkındalığın artmasına destek olmak istiyoruz."

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye'de kadınlar ve kız çocukları için çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı film ile ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınları odağına aldı.

Hazırlanan filmde Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın oranıyla 'birinci' sırada yer aldığı vurgulanıyor. Bu sorunu gündemin üst sıralarına taşımak amacıyla Sabancı Vakfı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesini hayata geçiriyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güler Sabancı, Sabancı Vakfı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı 'ne eğitimde ne istihdamda var olamayan kadınlar' için harekete geçti - Son Dakika


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