Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor - Son Dakika
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Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor

06.07.2022 11:42
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla gerçekleşen Metropolis Antik Kenti'nin kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla gerçekleşen Metropolis Antik Kenti'nin kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 sezonu kazıları ile Akropolis, Kent Meydanı, Araplıtepe Kilisesi ve Roma Dönemi Su Kuyusundaki çalışmalar sonucunda kültürel miras için önemli kazanımlar elde edilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bu yıl içinde önemli bir yol kat edilmesi planlanıyor.

Kazı sezonu kapsamında Metropolis Helenistik Dönem Akropolisi'nin doğu kapısının restore edilmesi, Agora'nın (Kent Meydanı) tamamen gün yüzüne çıkarılması, dini açıdan önemli bir yere sahip olan Araplıtepe Kilisesi'nin tüm planının ortaya konulması ve düzenlenmesinin yanı sıra kentte Roma Dönemi'nden günümüze kadar işlevini koruyan su kuyularının araştırılması amaçlanıyor.

Metropolis Antik Kenti kazılarında 2022 sezonunun öne çıkanları

Metropolis Akropolis'i, Anadolu'da şehir merkezi ile bütünlük gösteren, bu sebeple de ziyaretçi gezi güzergahı içinde bulunan nadir örnekler arasında yer alıyor.

Yapılan çalışmalarla bölgede kent dokusu ile birlikte gezilebilecek yeni bir arkeolojik alan oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda bu yıl yapılacak kazı çalışmalarıyla 2019'da kazısına başlanan anıtsal sarnıç yapısı tamamen ortaya çıkartılacak.

Aynı zamanda etkileyici manzarası ile tüm Torbalı Ovasına hakim 10 bin 500 metrekarelik alana sahip Akropolis'i çevreleyen 435 metre uzunluğundaki anıtsal sur duvarlarında çalışmalar başlayacak.

Akropolis'in ana girişi olan doğu kapısını ayağa kaldırmaya yönelik projeler hazırlanacak. 5 yıllık süre içinde tamamlanması planlanan bu çalışmalar sonucunda Akropolis alanının Atina ve Pergamon örneklerinde olduğu gibi Metropolis için de bir çekim merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

Metropolis Kent Meydanı'nda (Agora) ise geçen yıl tespit edilen mozaiklere ek olarak bu yıl yapının tamamen ortaya çıkartılması ve ziyaretçiler için düzenlenmesine yönelik projelerin hazırlanmaya başlaması planlanıyor.

Hristiyanlık dünyası için büyük bir önem taşıyan Metropolis Araplıtepe Kilisesi'nde bu yıl gerçekleştirilecek arkeolojik kazılar ile tüm planın tamamlanarak düzenlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sonucunda Metropolis'in Hristiyan dünyasında ismi anılan destinasyonlardan biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Balneum'un praefurnium (Ateşlik) bölümünde bulunan antik dönem kuyusunun kazısında yüzlerce seramik parçası ve testiler bulundu.

İç çeperi taş örgü ve ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulan, yaklaşık 11 metre derinliğe sahip kuyudan sağlanan suyun, Roma Döneminde Balneum'da kullanılmış olduğu tahmin ediliyor.

Kuyunun tabanında ele geçen çok sayıda buluntunun ise kuyunun en son günümüzden yaklaşık 1.800 yıl önce kullanıldığını gösteriyor.

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Kaynak: AA

Roma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor - Son Dakika

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