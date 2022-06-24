Sabancı Vakfı'nın hibe desteği vereceği projeler açıklandı

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama misyonuyla çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında bu yıl destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulunun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi.

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplumun güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla bu yıl 7 projeye hibe verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, vakfın 16 yılda 56 milyon TL'yi aşkın hibe desteğinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteriyor, kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 16 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz Hibe Programı da sivil toplum kuruluşlarının yanında olmak adına attığımız en önemli adımlar arasında yer alıyor. 16 yılda 56 milyon TL'yi aşkın tutarda hibe desteğinde bulunarak toplumsal gelişme için çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene de 7 projeye hibe desteği vereceğiz. Katkı sağladığımız kurumlarla yol arkadaşlığı yapmak, toplumsal sorunların çözümüne birlikte katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Programa Türkiye'nin 56 ilinden 303 proje başvurusu yapıldı

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na bu yıl Türkiye'nin 56 ilinden 303 proje başvurusu yapıldı. Hibe programı kapsamında bu yıl ilk kez "iklim değişikliği ile mücadele" alanında başvuru yapan bir proje de desteklenmeye hak kazandı.

Destek alan Kökler ve Filizler Derneği'nin "Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi" projesi, iklim acil durumuyla ilgili toplumsal bir değişim oluşturmak için gençler ve çocuklarla çalışmalarını sürdürüyor.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri ise şöyle:

"- Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği'nin 'Kentime Değer' projesi ikinci kez Sabancı Vakfı Hibe Programı desteği almaya hak kazandı. Projenin ikinci fazında, gençlerin ilk yıl yapılan kent haklarına dair sivil izleme çalışmasının sonuçlarından yola çıkarak kentteki sorunlara yönelik eğitim, erişilebilirlik, ekoloji gibi alanlarda altı proje fikrini hayata geçirmesi desteklenecek.

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği'nin (EVKAD-Adana) 'Değişimi Mahallemizden Başlatıyoruz' projesi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gürselpaşa mahallelerinden başlayarak kadınların, mahalle ölçeğinden demokratik karar alma mekanizmalarına katılımını nitelikli şekilde artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.?

Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nın 'Turizme Erişiyoruz' projesi, turizm öğrencileri ve profesyonellerinin farkındalığına, bilgi düzeyine katkı sağlamak yoluyla engelliler için turizmin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği'nin 'Erişilebilir Dijital Eğitim Mümkün' projesinin amaçları arasında, görme engelli çocuklar için lise müfredatını kapsayacak, erişilebilir bir dijital eğitim portalı oluşturmak ve savunuculuk faaliyetleriyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak yer alıyor.

Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği'nin (KAYUDER) 'Eğitimde Biz de Varız' projesi Samsun'un Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde okulu terk etme riski bulunan kız çocuklarının farklı kariyer yolculukları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı, onları güçlendirmeyi ve nitelikli eğitime devam etmeleri konusunda fırsat eşitliği yaratmayı amaçlıyor.

Kökler ve Filizler Derneği'nin (Roots & Shoots Türkiye) 'Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi' projesi ile iklim ve ekoloji alanlarında aktivist olan çocuk ve gençlerin kendi hakları ile ilgili desteklenmesinin yanı sıra özellikle aktivist çocuklarla çalışan yetişkinlerin de çocuk hakları temelli yaklaşıma dair güçlendirilmesi hedefleniyor.?

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin (KASDER) 'Nöromüsküler Hastalıklar Eğitim ve Güçlendirme Akademisi' (NEGAP) projesi kas hastalığına sahip olanları ve yakınlarını hastalık hakkında fiziksel ve psikolojik sağlık ile sosyal destek sistemleri hakkında bilgilendirmeyi, becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor."