Sabiha Gökçen, Avrupa'da Birinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabiha Gökçen, Avrupa'da Birinci

05.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ocak 2026'da %14,3 büyüme ile Avrupa'da birinci oldu.

AVRUPA Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 2026 yılı ocak ayı havalimanı trafik sonuçlarına göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 14,3'lük büyüme ile Almanya'da Frankfurt ve Münih havalimanlarını geride bıraktı.

ACI Europe, 2026 yılı ocak ayı havalimanları yolcu trafik sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan verilere göre havalimanından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa havalimanları genelinde yolcu trafiği Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha güçlü seyrederken yolcu artışı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'deki havalimanları da yüzde 9,4'lük yolcu artışı ile Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.

"Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı 'major' kategorisinde yüzde 14,3 büyüme ile ilk sırada yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 4,9 büyüme performansıyla Almanya Frankfurt Havalimanı; yüzde 3,9 büyüme oranıyla Almanya Münih Havalimanı; yüzde 3,5 büyüme ile İspanya Madrid Barajas Havalimanı takip etti.

"ACI Europe raporuna göre Avrupa havacılık pazarındaki büyümenin temel olarak uluslararası yolcu trafiğinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Ocak ayında uluslararası yolcu sayısı yüzde 5,5 artarken, iç hat yolcu trafiği yüzde 1,8 oranında büyüme gösterdi."

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Sabiha Gökçen, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Avrupa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen, Avrupa'da Birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:47:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen, Avrupa'da Birinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.