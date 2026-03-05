Sabiha Gökçen, Avrupa'da Birinci

AVRUPA Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) 2026 yılı ocak ayı havalimanı trafik sonuçlarına göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 14,3'lük büyüme ile Almanya'da Frankfurt ve Münih havalimanlarını geride bıraktı.

ACI Europe, 2026 yılı ocak ayı havalimanları yolcu trafik sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan verilere göre havalimanından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa havalimanları genelinde yolcu trafiği Ocak 2026'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha güçlü seyrederken yolcu artışı yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'deki havalimanları da yüzde 9,4'lük yolcu artışı ile Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu.

"Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının yer aldığı 'major' kategorisinde yüzde 14,3 büyüme ile ilk sırada yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 4,9 büyüme performansıyla Almanya Frankfurt Havalimanı; yüzde 3,9 büyüme oranıyla Almanya Münih Havalimanı; yüzde 3,5 büyüme ile İspanya Madrid Barajas Havalimanı takip etti.

"ACI Europe raporuna göre Avrupa havacılık pazarındaki büyümenin temel olarak uluslararası yolcu trafiğinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Ocak ayında uluslararası yolcu sayısı yüzde 5,5 artarken, iç hat yolcu trafiği yüzde 1,8 oranında büyüme gösterdi."