Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler ''Yok artık'' diyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler ''Yok artık'' diyor

Sabiha Gökçen\'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler \'\'Yok artık\'\' diyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir işletmede satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'ye satılması tepki çekti. Yolcular, fiyatın fahiş olduğunu belirterek denetim çağrısında bulundu.

22.04.2025 11:07
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bir kafe satılan simit arası beyaz peynir ve domatesin 355 TL'lik fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Fiyat etiketi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Yolcular, böylesine sade bir ürünün bu denli yüksek fiyata satılmasına tepki gösterirken, havalimanlarında yeme-içme fiyatlarının denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha önce de benzer fahiş fiyatlar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

  • Haram zıkkım olsun aldığınız para...
  • Zulümdür.
  • Bunları neden kimse denetlemiyor?
  • Simit alana uçak bileti bedava mı?
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Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler ''Yok artık'' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ersoy Aksu:
    havalimanlarındaki eşkıya terörlerine devletin el atması gerek 136 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    alanlar nasıl olsa var dıye o fıyattan gıdıyor..iş adamları ıscı calıstırıp onların alınterınden kazandıkları parayı ıstedıgı gıbı savurabılıyorlar 85 5 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Ulan bir garibana yemek alın bir gariban sevindirin desen o alanlara. Çalış elin ayağın yokmu derler. Lan O işletmelere bu fiyatı yazdırtan hükümete yazıklar olsun. Bana kimse de hikaye anlatmasın arkadaş. 355 TL nedir yaa yazıktır günahtır. vallhi hükümet kapatsın 72 4 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    fiyata bakma tenezülünde bulunmayan kodomanlar olunca... 49 1 Yanıtla
  • 6242195:
    ülkenin her yeri kavruluyor her yer rant her yer çiftlik olmuş devletinin denetim ve adalet mekanizması çökmüş vaziyette 35 5 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    yemesinler bir simite 25 kilo un aptal çoksa satanda uyanık olur 32 3 Yanıtla
  • Apple User:
    bunun enflasyonla alakası yok alakası olduğunu iddia eden art niyetlidir esnafımız ahlaksız aç gözlü başka hiçbir açıklaması olamaz bir bardak çay cafede 60? kahvehanelerde 15-20? 25 3 Yanıtla
  • tolga altun:
    sokakta efelik yapan belediye başkanlari zabitalar lüks yerlerin yanindan geçiyomu acaba yerse tabiki 24 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    hükümet bunları başıboş bırakmış işinizi yürütün. 18 2 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Biraz uygun fiyata verip sürümden kazanmayı niye düşünmüyorlar acaba Bu fiyata kaç kişi alabilirki Simitler bayatlayıp akşam çöpe doküyorlar 17 2 Yanıtla
  • Serhat Güngörür:
    devletin gözünün önünde yani devlet destekli 11 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    İzmir Havalimanın' bir bardak Cappucino 7 Euro. Bençe çok uçuz :)) 7 3 Yanıtla
  • k K:
    askeri ucretin 130 bin tl oldugu ingilterede, tavuklu salatali sandwich yaninda 250 gram gerek yemgede yapilmis meyve suyu ve cikolata 220 tl. AKP ULKENIN YER YERINE RANTI YERLESTIRDI. HALKI KOL GIBI KOYMAYA YEMEN ETMIS SANKI. 5 3 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    zorlamı satıyorlar,almayın. 7 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Tüm samimiyetle diyorum. 1 Euro olmuş 42 TL napalım nasıl gecinsinler çanlar ?? Özelikle bu kriz dönemde kuruşuma kadar Helal hoş olsun Türkiyemin güzel insanlarına. 5 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    almayın kardeşim kendileri yesin ama mümkünmü hava atacak 355 simit yedik diye 6 0 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Yuh olsun nedir bu yaaaaaa. 5 0 Yanıtla
  • ahmet keles:
    bu fiyaları kim belirliyor.iş çıkışı yakalayalım :) 5 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    o fiyatlar senin benim için değil ingiliz alman için düzenleniyor siz ne derseniz deyin değişmeyecek. iga akepenin yda akepenin bunlar kafalarına göre kira fiyatı belirliyor işletmelerde bunu karşılamak için fahiş fiyat belirliyor bunun önüne geçemezsiniz. 1 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    zorla yedirenmi var diyecekler ula yanında çocuk varsa o çacuk. parayamı bakar diretir aldırır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler ''Yok artık'' diyor - Son Dakika
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