Sabiha Gökçen\'deki kafede satılan simitin fiyatını görenler \'\'Yok artık\'\' diyor

Pinokyo Net:

o fiyatlar senin benim için değil ingiliz alman için düzenleniyor siz ne derseniz deyin değişmeyecek. iga akepenin yda akepenin bunlar kafalarına göre kira fiyatı belirliyor işletmelerde bunu karşılamak için fahiş fiyat belirliyor bunun önüne geçemezsiniz.