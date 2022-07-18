Sabiha Gökçen'de Bayram Tatilinin Son Günü Yolcu Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de Bayram Tatilinin Son Günü Yolcu Rekoru Kırıldı

18.07.2022 12:38
Sabiha Gökçen'de Bayram Tatilinin Son Günü Yolcu Rekoru Kırıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü 17 Temmuz’da, 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Kurban Bayramı tatilinin son günü 17 Temmuz'da, 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pandemi sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısıyla 2022'nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022'nin rekorunu kırdı.

"2019'DAKİ SEVİYEYİ YÜZDE 6 AŞTI"

İSG CEO'su Berk Albayrak "Bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attık. Şehrin lider havalimanını tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6 aştı" dedi.

İSG 2022'NIN İLK YARISINDA 13,7 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022'nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen'de Bayram Tatilinin Son Günü Yolcu Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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