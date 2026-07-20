Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Rekor Gün

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, tarihinin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına dün ulaşıldı.

Havalimanının meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz'da havalimanında 171 bin 460 yolcu ağırlanırken 915 uçuş gerçekleşti.

Böylece havalimanında tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldı.

Yoğunluk, HEAŞ ile terminal işletmecisi İSG'nin koordinasyonu, kapsamlı saha planlaması ve tüm kurumların eş güdümlü çalışmasıyla sorunsuz atlatıldı.