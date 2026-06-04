Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Uçuş Sayısı Artışı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, 2026 yılı ilk 5 aylık döneme ilişkin uçuş ve yolcu trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılının ilk 5 ayında 105 bin 460 olan uçuş sayısı, 2026'nın aynı döneminde 113 bin 333'e yükseldi. havalimanı uçuş ve yolcu trafiği verileri kapsamında yüzde 7 büyüdüğünü duyurdu.

Havalimanı Kurban Bayramı nedeniyle pazar günü gerçekleşen 894 uçuş trafiği rekorunun ardından yılın ilk 5 ayına dair duyurduğu verilere göre 2025 yılının ilk 5 ayında 105 bin 460 olan uçuş sayısı, 2026'nın aynı döneminde 113 bin 333'e çıktı.

Söz konusu dönemde 19 milyon 414 bin 507 yolcu trafiğine ulaşan havalimanı, mayıs ayında 4,1 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.