Sabiha Gökçen Havalimanı Tüm Zamanların Yolcu Rekorunu Kırdı

Ekonomi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, cumartesi günü 134 bin 289 yolcuya hizmet ederek tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı geçtiğimiz Cuma günü 132 bin 204 yolcuya hizmet ederek tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Ağustos Cuma günü kırdığımız 134.204 günlük yolcu sayısı rekorunu, 10 Ağustos'ta 134 bin 289 yolcu rekoru ile tazeledik. Şehrin havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen olarak yolculuklarında bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz. Birlikte nice uçuşlara" denildi.