Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

06.05.2026 11:38  Güncelleme: 11:40
10 Mayıs itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başlatılacak 'sessiz havalimanı' uygulaması ile acil durumlar dışında terminalde anons yapılmayacak, yolcular uçuş bilgilerini ekranlardan ve mobil uygulamadan takip edebilecek.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Mayıs itibariyle devreye girecek 'sessiz havalimanı' uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı, terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları 10 Mayıs itibariyle 'Sessiz havalimanı' uygulaması başlatıyor. Bu uygulama kapsamında kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar (istisnai durumlar) dışında anons yapılmayacak. Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından (FIDS), tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından (uygulama ve SMS/e-posta bildirimleri), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden ve SAVVy Dijital Asistanı kullanarak takip edebilecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
