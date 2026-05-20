Sabit Telefon Aboneleri Düşüyor

(ANKARA) - Bir dönem yıllarca bağlantı için dört gözle beklenen, ev ve işyerlerinin vazgeçilmez iletişim aracı olarak öne çıkan sabit telefonlarda abone sayısı, mobil telefonlar nedeniyle geriledi. BTK'nın il bazlı verilerine göre, sabit telefon abone sayısı, 2020-2025 döneminde, 4 milyon daha eridi. Türkiye'de, 2020 yılında 12 milyon 448 bin sabit telefon abonesi bulunuyordu, sayı, 5 yıl içinde 8 milyon 390 bine düştü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2020-2025 dönemi elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazlı yıllık istatistikleri paylaştı. Söz konusu istatistik, sabit ve mobil telefon, genişbant internet abone sayıları ile fiber optik kablo uzunluklarını içeriyor.

Sabitte, 2025 yılı sonu itibarıyla 7 bin 246 ile en az abone Tunceli'de bulunuyor. Tunceli'de, 2020 yılında 13 bin 224 abone vardı. Tunceli'yi 9 bin 90 abone ile Ardahan izliyor. Sabit telefonda, 2 milyon 57 bin 335 abone ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da, 2020 yılında sabit telefon abone sayısı 3 milyon 147 bin 182 düzeyindeydi.

MOBİLDE ABONE SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye genelinde mobil telefon aboneliği 2020-2025 döneminde, yüzde 21 oranında artarak, 99,7 milyona çıktı. Mobil telefon aboneliği sayısına göre ilk 5 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da sırasıyla yüzde 23, yüzde 29, yüzde 21, yüzde 24 ve yüzde 22 oranında artış yaşandı.

2020-2025 döneminde genişbant kendi içinde en büyük büyümeyi gösterdi. Türkiye genelinde genişbant internet abone sahipliği 2020-2025 döneminde, yüzde 18 oranında artarak 97,4 milyona çıktı. Bunun 21 milyonu sabit, 76,4 milyonu mobil genişbant internet abonesi olarak kayıtlara geçti. Abonelik sayısına göre ilk 5 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da sırasıyla yüzde 8, yüzde 19, yüzde 20, yüzde 24 ve yüzde 27 oranında büyüme kaydetti.

Bu alanda, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1'lik artış görüldü. Bu artışta yaklaşık yüzde 22'lik bir oranla fiber internet ve yüzde 1'lik oranla mobil internette yaşanan büyüme etkili oldu.

FİBER OPTİK KABLO UZUNLUĞU

5 yıllık dönemde, fiber optik kablo uzunluğu yüzde 60 oranında artarak 681 bin kilometreye çıktı. İl bazlı fiber optik kablo uzunluğuna göre ilk 5 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Fiber optik kablo uzunluğu İstanbul'da yüzde 80, Ankara'da yüzde 66, İzmir'de yüzde 59, Antalya'da yüzde 63 ve Bursa'da yüzde 76 oranında artış kaydetti.

Türkiye, internette ve telefon iletişiminde veri kaybını önleyen fiber optik kablo uzunluğunu, 2020-2025 döneminde yüzde 60 artırarak, 681 bin kilometreye çıkardı. İleri teknoloji ürünleriyle öne çıkan Çin'de, fiber optik kablo uzunluğu 75 milyon kilometreyi aştı.

