Sadıkoğlu: "Göçü tersine çevirmek için yerinde dönüşüm hızlanmalı" - Son Dakika
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Ekonomi

Sadıkoğlu: "Göçü tersine çevirmek için yerinde dönüşüm hızlanmalı"

Sadıkoğlu: "Göçü tersine çevirmek için yerinde dönüşüm hızlanmalı"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Şubat ayı Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

27.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:17
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Şubat ayı Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Sadıkoğlu, "Göçü tersine çevirmemiz için yerinde dönüşüm inşa faaliyetlerine hız vermemiz gerekiyor. Proje onay süreçleri hızlanmalı" dedi.

Toplantı, MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda, Meclis Başkanı Hakan Er'in başkanlığında gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de toplantıya katıldı.

"Depremin yaraları sarılmalı"

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünü geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Temennimiz, depremin açtığı yaraların en kısa sürede sarılmasıdır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yerinde dönüşüm projeleri hızlanmalı"

Sadıkoğlu, deprem konutlarının hızla inşa edilmesine rağmen anahtar teslim oranlarının düşük olduğunu belirtti. Sadıkoğlu "Yerinde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Belediyelerde onay bekleyen projeler var. Proje onay süreçlerinin hızlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca, hibe ve kredi desteğinin 2,5 milyon TL'ye yükseltilmesi için girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

"6. Bölge teşvik süresi uzatıldı"

Sadıkoğlu, 6. Bölge teşvik süresinin bir yıl daha uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. "Girişimlerimiz olumlu sonuç verdi. 6. Bölge teşvikleri 31 Aralık 2024'ten sonra bir yıl daha devam edecek." dedi.

Malatya'nın sanayisine katkı sunacak olan Model Fabrika'nın yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Sadıkoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Model Fabrika, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olacak. OSB'deki fabrikaların verimliliklerini artıracak ve Endüstri 4.0'a dönüşümüne öncülük edecek." diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Yönetim, Belediye, malatya, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sadıkoğlu: 'Göçü tersine çevirmek için yerinde dönüşüm hızlanmalı' - Son Dakika

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