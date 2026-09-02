Safranbolu'da coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı; üretici dekarda 700-800 kilo rekolte bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Safranbolu'da coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı; üretici dekarda 700-800 kilo rekolte bekliyor

Safranbolu\'da coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı; üretici dekarda 700-800 kilo rekolte bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde coğrafi işaretle tescilli çavuş üzümü için bağlarda hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilen üzümün ince kabuğu, az çekirdeği ve aromasıyla öne çıktığı belirtiliyor. Üretici Hasan Yakupoğlu, yağışlar nedeniyle rekoltenin yüksek olmadığını ancak dekara 700-800 kilogram ürün beklediklerini, kilogram fiyatının 150 lira olduğunu söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretle tescilli çavuş üzümü için bağlarda hasat mesaisi başladı.

Bağcılığın uzun yıllara dayandığı ilçede, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor. İnce kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan Safranbolu çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.

Çavuş üzümünün sulu ve gevrek yapısı, ince kabuğu ve hoş aroması ile üzümseverlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Önder, "'Üzümlerin çavuşu' olarak nitelendirdiğimiz Safranbolu çavuş üzümünü bölgemizde ve ülkemizde tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve üretimini teşvik etmek görevimiz." dedi.

Konarı köyünden çiftçi Hasan Yakupoğlu, 36 yıldır bağcılık yaptığını kaydetti.

Bağın içinde çeşitli üzümlerin bulunduğunu aktaran Yakupoğlu, "18 çeşit üzümümüz vardır. Ağırlıklı olarak çavuş, kardinal ve Hamburg misketi var. 13 dönümlük bağın yaklaşık 9 dönümünde çavuş üzümü yetişiyor. Yağmurlar nedeniyle bu yıl rekolte çok yüksek değil fakat Allah bereket versin yine iyi ürünümüz var. Dekara 700-800 kilogram civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Yakupoğlu, çavuş üzümünün sulu, çekirdeği az, iri ve oldukça tatlı bir üzüm çeşidi olduğuna değinerek, "Piyasada sofralık üzümler içinde birinci sırayı alır. Çavuş üzümüne rağbet çok. Pazarlamayı çoğunlukla bahçeden yapıyoruz. Pazarlarda satışımız çok az olur. Kilogramı 150 lira." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safranbolu'da coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı; üretici dekarda 700-800 kilo rekolte bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak Cezası belli oldu “Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu
Girne’deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu Dehşet anlarını böyle anlattı Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti ölümden döndü 14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü
Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
Filipinler’de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp
Doku soruşturmasında çember daralıyor Cezaevine gönderildi Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi

10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:41
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
10:34
18 ilçede koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
10:32
Belediyedeki rüşvete suçüstü 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
10:24
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 11:18:13. #7.12#
SON DAKİKA: Safranbolu'da coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı; üretici dekarda 700-800 kilo rekolte bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement