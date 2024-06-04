Safranbolu'da Yöresel Ürünler Pazarı Kurulacak

Ekonomi

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse'nin aldığı kararla birlikte, Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde kurulacak olan yöresel ürünler pazarı, hem yerli halka hem de turistlere yöresel lezzetleri ve el işlerini sunma fırsatı verecek. Al-sat sistemi ile değil haklın kendi ürettiği ürünlerin satılma şartı konulan pazarda, Safranbolu'nun maniye domatesinden çavuş üzümüne, coğrafi işaretli ürünlerden, organik tarım ürünlerine; el işi hediyelik eşyalardan, yöresel kıyafetlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerin satışı yapılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu Pazar sadece ticari bir girişim değil, aynı zamanda Safranbolu'muzun kültürel ve tarihi mirasını koruma çabamızın bir parçasıdır. Halkımızın bahçelerinde ürettiği organik meyveler ve sebzeler, tamamı ile el işi ürünler ile yerel üreticilerimize destek olmayı amaçlıyoruz Yöresel ürünler pazarının kurulmasıyla birlikte, Safranbolu'nun tarihi Çarşı bölgesi hem yerli halkın hem de turistlerin daha fazla ilgisini çekecek." dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda satışını yapacak yerel üreticiler Safranbolu Belediyesi halk masalarına 4-10 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yaparak yöresel ürünler pazarında yerlerini alacak. - KARABÜK