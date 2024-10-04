Sağlığa Zararlı Enerji İçeceği Açıklandı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit-tağşiş listesinde insan sağlığına zararlı bileşenler içerdiği tespit edilen Bufalo isimli enerji içeceği de yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirildi. Bakanlık tarafından gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmalar ilan edilirken, aralarında enerji içeceği üreten firmalar da yer aldı.

Bakanlığın 3 Ekim 2024 tarihli duyurusunda, NRG İçecek Gıda Üretim Dağıtım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Bufalo isimli enerji içeceğinde insan sağlığına zararlı bileşenler içerdiği tespit edildi. - İSTANBUL