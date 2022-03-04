Sağlık girişimleri "Kandilli Health" ile dünyaya açılacak - Son Dakika
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Sağlık girişimleri "Kandilli Health" ile dünyaya açılacak

04.03.2022 13:05
Sağlık girişimleri "Kandilli Health" ile dünyaya açılacak

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nün bu yıl nisan-mayıs ve eylül-ekim dönemlerinde iki aşamalı olarak düzenleyeceği Kandilli Health Hızlandırma Programı ile startup'lara, satış ve pazarlama süreçlerinde, global pazarlara açılmaları, satış kapasitelerini...

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nün bu yıl nisan-mayıs ve eylül-ekim dönemlerinde iki aşamalı olarak düzenleyeceği Kandilli Health Hızlandırma Programı ile startup'lara, satış ve pazarlama süreçlerinde, global pazarlara açılmaları, satış kapasitelerini büyüterek ticaretlerini hızlandırmaları için destek verilecek.

Boğaziçi Üniversitesi açıklamasına göre, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü sahipliğinde, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Sağlık Girişimcilerini Destekleme Faaliyetleri kapsamında yürütülen program, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.

Kandilli Health, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Derin Teknoloji Üssü'nde sağlık sektöründe hizmet, üretim ve Ar-Ge amaçlı faaliyet gösteren, şirketleşmiş, satılabilir ürünü olan start-up ve KOBİ'lere yönelik olarak düzenlenecek.

Girişimciler, program kapsamında düzenlenen eğitimler aracılığıyla iş modellerini geliştirme, birebir mentorluk desteği alma ve tematik alt eğitimler ile ticaretlerini hızlandırma fırsatına sahip olacak.

Seçilen startup'lara iki uluslararası fuarda stant desteği, dijital sergi alanı, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Lifesci'ın teknik alt yapı ve laboratuvar imkanları sunulacak. Katılımcılara ayrıca tedarikçiler, distribütörler ve sektörün temsilcilerinden oluşan İSEK veri-tecrübe paylaşım platformuna dahil olma olanağı da sağlanacak.

Nisan-Mayıs 2022 ile Eylül-Ekim 2022 tarihleri arasında, iki aylık dönemlerde iki aşamalı olarak planlanan Kandilli Health Hızlandırma Programı, Ürün/Pazar Analizi, Pazarlama, Satış, Deneyim Paylaşımı modülleri olmak üzere dört modülden oluşuyor.

Kandilli Health'e İstanbul sağlık sektöründe hizmet, üretim ve Ar-Ge amaçlı faaliyet gösteren, satış öncesi süreçlerini tamamlamış startup, KOBİ veya girişimciler ücretsiz olarak başvurulabiliyor. İlk tur hızlandırma programının son başvuru tarihi ise 20 Mart.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISEK İdari İşler Koordinatörü Seda Şenol, Kandilli Health'in sadece sağlık girişimcilerine odaklı özel olarak oluşturulmuş, en kapsamlı programlardan biri olduğunu, bu programla sağlık girişimciliği ekosistemine yepyeni bir soluk getirmeyi beklediklerini belirtti.

Şenol, "Kandilli Health ile startup'lara satış ve pazarlama ve global pazarlara açılma süreçlerinde, satış kapasitelerini büyüterek ticaretlerinin hızlandırılmasında için katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.???????

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Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli, Mayıs, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sağlık girişimleri 'Kandilli Health' ile dünyaya açılacak - Son Dakika


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