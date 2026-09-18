Sagra, Ordu'daki üretimi durdurma iddialarını yalanladı, Fatsa OSB'ye yeni fabrika kuruyor

Sagra'dan yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda yer alan, Sagra'nın Ordu'daki üretim faaliyetlerini sonlandıracağı ve fabrika yerine AVM yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Sagra, Ordu'daki faaliyetlerini sonlandıracağı ve fabrika yerine AVM yapılacağı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı mecralarda yer alan, Sagra'nın Ordu'daki üretim faaliyetlerini sonlandıracağı ve fabrika yerine AVM yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Sagra'nın Ordu'daki varlığını sonlandırması veya mevcut tesislerindeki üretime son vermesi söz konusu değildir. Yapılan planlamalar doğrultusunda Sagra, üretim faaliyetlerini Ordu'da iki ayrı tesiste sürdürecektir.

Şirketimizin büyüme hedefleri ve artan üretim ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni fabrika yatırımımızın Ordu/ Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanmıştır. Altınordu ilçesindeki mevcut yerleşimin, bölgede son yıllarda yaşanan hızlı şehirleşme ve kentsel gelişim nedeniyle sanayi ölçeğindeki yeni kapasite ve genişleme ihtiyaçlarına yeterli imkan sağlayamaması, yeni yatırım lokasyonunun belirlenmesinde etkili olmuştur.

Bununla birlikte Sagra'nın Ordu/Altınordu'daki mevcut tesisi üretimine kesintisiz olarak devam edecektir. Tesiste gerçekleştirilen ve devam eden modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarıyla birlikte krema, gofret ve fındık işleme faaliyetleri sürdürülecektir.

Sagra, biri Altınordu'da, diğeri Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere iki üretim tesisiyle Ordu'daki faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmeyi; bölge ekonomisine, istihdamına ve sanayisine katkı sağlamaya devam etmeyi hedeflemektedir."