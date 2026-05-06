SAHA 2026 Fuarı'nda Önemli Anlaşmalar İmzalandı

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bir dizi anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, çeşitli firmalar ve İstanbul Gelişim Üniversitesi ile iki firma arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Asisguard, Skyfox, K&K Mühendislik arasında imzalanan anti dron sistemleri geliştirme projesi işbirliği imza töreninde konuşan Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, ülkelerin son dönemde Türkiye'den çok sayıda anti dron talebi olduğunu belirterek, "Bu talepleri ivedi şekilde karşılayarak pazarın ihtiyaçlarını görüp iyi bir şekilde ilerleriz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Öte yandan, Alfasis Savunma ile Neta Teknoloji arasında anten ve haberleşme çözüm sistemlerine ilişkin anlaşmaya ve Mega Savunma ile Milmast arasında stratejik işbirliği protokolüne imza atıldı.

Ayrıca, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile TRtest-Test ve Değerlendirme AŞ arasında işbirliği ve çözüm ortaklığı imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "Sanayinin havacılıkla ilgili test faaliyetlerini Üniversitemizin havacılık araştırma merkezinde yapacağız. Bu anlaşma, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğine verilen önemi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Volo Kompozit arasında da işbirliği protokolü imzalandı.