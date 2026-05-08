SAHA 2026 Fuarı Türkiye'nin Teknolojik Gücünü Gözler Önüne Seriyor

08.05.2026 15:25
Uraloğlu, SAHA 2026'nın savunma sanayi ve ulaştırmadaki gelişmeleri sergilediğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savunma sanayisinde öne çıkan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın, denizcilikten havacılığa, uzaydan ulaşım sistemlerine kadar Türkiye'nin teknolojide geldiği seviyenin göstergesi olduğunu belirterek, "SAHA'da Türkiye'de savunma sanayisi için üretilmiş sistemlerin yanı sıra ulaşım ve uydulardaki teknolojileri görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026" devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezince geliştirilen Türkiye'nin milli füzesi Yıldırımhan'ı inceleyerek gazetecilere açıklamada bulundu.

Uraloğlu, SAHA 2026'ya ciddi ilgi olduğuna dikkati çekerek, "Savunma sanayisinde öne çıkan SAHA EXPO, denizcilikten havacılığa, uzaydan ulaşım sistemlerine kadar Türkiye'nin teknolojide geldiği seviyenin göstergesidir. SAHA'da Türkiye'de savunma sanayisi için üretilmiş sistemlerin yanı sıra ulaşım ve uydulardaki teknolojileri görüyoruz. Türkiye'de bu anlamda ciddi bir ekosistem oluşmuş durumda, bu kıymetlidir. Burada Türksat 6A, hızlı trenlerin ve deniz araçlarının üretimi konusunda, ayrıca bütün savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin gelmiş olduğu sistemi görmüş oldum." diye konuştu.

"Ulaştırma zincirleri konusunda dünya hemfikir oldu"

Uraloğlu, Türkiye tarafından Zengezur Koridoru'na yönelik çalışmaların başladığını söyledi.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na (ITF) katıldığını anlatan Uraloğlu, "Burada 2027 ve 2028 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildik. Burası ulaştırma alanında gerek mevcut durumun gerekse gelecek politikaların görüşüldüğü ortamlardan bir tanesi. Burada kriz anlarında ulaştırma zincirlerinin güçlü ve alternatiflerinin olması gerektiği konusunda dünyanın hemfikir olduğunu görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin merkezde bulunduğu Orta Koridor'un güçlendirilmesi noktasında forumda hemfikir olunduğunu anlattı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye gelen Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı'nı biraz daha az konuşuyor olurduk. Oranın etkisi biraz daha az olurdu. Biz, sadece normal zamanlarda değil olağanüstü zamanlarda da ulaştırma koridorlarının çeşitlendirilmesine ihtiyacımızın olduğunu öngörmüştük, dünya da bunu öngörmüş oldu."

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, halihazırda jet yakıtı üreten ve ihraç eden ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla bizim herhangi bir jet yakıtı problemimiz yoktur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile görüşüyoruz. Bu konuda bir sıkıntı öngörmüyoruz. Süreci yakından takip ederek yönetiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
