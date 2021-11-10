SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'na savunma ve makine sanayisinde ihtiyaç duyulan yerli/milli yazılımların geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği fuarda, katılımcı firmalar arasında yeni iş birliklerine yönelik adımlar atıldı.

Bu kapsamda, mühendislik analizi yapan yazılımlar geliştirerek bu tür yazılımların yerli/milli olarak kullanılabilmesini sağlama amacıyla kurulan Simularge ile havacılık ve uzay teknolojileri alanında kullanılan itki ve güç sistemleri, yer test düzenekleri, tepkimeli akışlar, enerji ve benzeri alanlarda yazılım ve donanım anlamında özgün ürünler tasarlayabilen Melina Aero iş birliği yapacak.

İki şirket arasında imzalanan anlaşma kapsamında savunma sanayisine özel simülasyon algoritma ve yazılımları geliştirilecek.

Böylece Türk Havacılık Uzay Sanayii, TEI, ROKETSAN gibi firmaların alt yüklenicisi olarak savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan niş ve ileri teknoloji çözümlerde amaca özel simülasyon yazılımları üretilecek.

Ayrıca Endüstri 4.0 alanında üretim hatlarının verimini artırma için Simularge'ın sunduğu simülasyon, dijital ikiz ve yapay zeka yazılım platformuna üretim makinelerinin PLC'lerinin (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) bağlanabilmesi ve veri aktarabilmesi için BCD Teknik ile çözüm ortaklığı anlaşması imzalandı.