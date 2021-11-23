Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum!

Gökbakar yaptığı ilk yorumda "Dolar 12.33 oldu... Ülkemiz ve Türk Liramız için çok üzülüyorum..." dedi.

"PLAN NE?"

Daha sonra Dolar'ın tekrar yükselmesi üzerine "Arkadaşlar, dostlar, beyler, hanımlar, vatandaşlar kim duyuyorsa, 3 saat önce dolar 12.33 yazdım, şimdi13.30... Ne yapacağız? Plan ne? Ne amaçlıyoruz? Neden bu şekilde? Nasıl durduralım? Bunları konuşmayalım mı artık???!" diye sordu.

"EE NOLDU ŞİMDİ?"

Ünlü sanatçının son yorumu ise; "Uzun zamandır, aklı başında, kerli ferli bütün ekonomistler, adaplarını korumaya çalışarak doların yükseleceğini bu gidişle halkımızın her geçen gün fakirleştiğini söyledi durdu... Bu insanlar hain ilan edildi, linç edildi.. Eee noldu şimdi? Tam da dedikleri gibi olmadı mı... ?!!!" şeklinde oldu.