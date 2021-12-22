Sahibinden.com 2021 verileri açıklandı

Sahibinden.com kullanıcı, ziyaret ve sayfa görüntüleme sayılarında yeni rekorlar kırdı.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com 2021 yılı içerisinde aylık toplam 56,9 milyon kullanıcı sayısına, yaklaşık 14,5 milyon mobil uygulama kullanıcı sayısına ulaştı.

Kullanıcılar sahibinden.com üzerinde en çok aramayı 5 Aralık 2021 Pazar günü 22.00 -23.00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Kullanıcılar ilanları incelerken her ziyarette ortalama 10 dakika 31 saniye vakit geçirdi.

Sahibinden.com üzerindeki "ara" butonu kullanılarak en çok telefon görüşmesi 23 Kasım Salı günü saat 13.00'te yapıldı. En çok ilan 1 Mart 2021 Pazartesi günü verildi.

Platformda en çok "satılık, kiralık, boyasız, traktör, bisiklet, otomobil, sahibinden, deniz, araba, dubleks, acil, bmw" kelimeleri arandı.

Evinin banyosunu ve mutfağını yenilemek isteyenler "Banyo Mutfak Dekorasyonu" hizmetini ararken arabasını yıkatmak isteyenlerin en çok aradığı hizmet "Oto Yıkama" oldu.

Sahibinden.com'un en çok ziyaret edilen kategorilerinden biri olan Emlak kategorisinde "Satılık Daire" alt kategorisi yoğun ilgi gördü. Bu kategoride toplam 357 milyon 133 bin 407 metrekare emlak ilanı verildi.

İstediği özelliklere sahip evi araştıranların yolu Beylikdüzü sınırları içerisinde yer alan "3+1 ultra lüxs ters dublexs daire" ilanında kesişti. Bu ilan 587 bin defa görüntülendi, 7 bin 600 kez kullanıcılar tarafından favorilere eklenerek yılın favori ilanı oldu.

Doğa içerisinde şehir merkezine yakın bir yaşam sürmek isteyenlerin ilgisini üzerine çeken "Yalova Çiftlikköy İhlas Evleri" başlıklı ilan satışa çıkarılmasının ardından 7 dakika içerisinde kapatıldı ve emlak kategorisinin en hızlı kapanan ilanı oldu.

Kullandığı vasıtayı satışa çıkarmak isteyenler 7,2 milyon ilan verdi.

Özel siparişle hazırlanan 2020 model "Bugatti Chiron" ilanı otomobil kategorisinin gözdesi oldu, 6,1 milyon defa görüntülendi ve 6 bin 879 kez favorilere eklendi.

Satın alacağı araca karar veremeyenlerin yardımına araç karşılaştırma özelliği yetişti. En çok Volkswagen Passat, Ford Focus, Toyota Corolla, Opel Astra, Renault Megane, Renault Clio karşılaştırıldı.

Yeni servisler ile kullanıcının işi kolaylaştırıldı

Oto360 platformu kapsamında milyonlarca araç sahibinin aracıyla ilgili ihtiyaç duyduğu veya takip etmek istediği bilgileri bir arada bulabileceği "S-Garajım" servisi kullanıma açıldı.

İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisinde güvenilir ve kolay bir alışveriş deneyimi sunmak için "S-Param Güvende" hizmeti hayata geçirildi. Böylelikle kullanıcılar, Türkiye'nin her yerindeki kullanıcılara ücretsiz kargo ile ürünlerini ulaştırabilirken, ürünleri almak isteyen kullanıcılar da ödemelerinin güvenli bir hesapta tutulmasının yanı sıra taksitle alışverişten kolay iadeye kadar birçok avantajdan yararlanabiliyor.

Otomobil ve Emlak sektöründe en çok kullanılan teknik kavramların açıklamaları konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için "Emlak ve Oto Sözlük" sayfaları hazırlandı.

Satmak veya satın almak istediği aracın, özelliklerini girerek doğru ve güvenilir değerini öğrenmek isteyenler "Araç Değerleme" servisini kullanarak 8,7 milyon sorgulama gerçekleştirdi.