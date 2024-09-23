Şahinbey Belediyesi Çiftçilere 2 Bin Ton Arpa ve Gübre Desteği Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Şahinbey Belediyesi Çiftçilere 2 Bin Ton Arpa ve Gübre Desteği Sağladı

Şahinbey Belediyesi Çiftçilere 2 Bin Ton Arpa ve Gübre Desteği Sağladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine destek vermek amacıyla 2 bin ton arpa buğday ve 2 bin ton gübre desteği için protokol imzaladı. Böylece şimdiye kadar toplamda 1 milyar lirayı bulan destek gerçekleştirilmiş oldu.

23.09.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bunlara bir yenisini daha ekleyerek 2 bin tonluk arpa buğday, 2 bin tonlukta gübre desteği protokolü imzalayarak bu zamana kadar 18 milyon 506 bin 400 kilogram sertifikalı tohum ve 19 milyon 59 bin 600 kilogram kimyevi gübre desteğinde bulunmuş oldu.

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, mercimek, mısır tohumu, gübre, hayvan yemi ve daha birçok önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte yeni bir destek protokolünü daha imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte Şahinbey Belediyesi çiftçilere 2 bin tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteği sağlayacak. Şahinbey Belediyesi yaptığı bu desteklerle birlikte çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine 1 Milyara yakın destekte bulunmuş oldu.

"Tarıma verilen destekler çok önemli"

Gaziantep'in tarım alanında da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "İmzalanan protokolle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verdiği önemli bir desteği daha hayata geçirmiş olduk. Gaziantep son yıllarda sanayisi ile ön plana çıksa da aynı zamanda çok önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi. Burada üretilen ürünler Türkiye'deki gidişatı belirliyor. Tarım konusunda verilen destekler çok önemli. Şahinbey Belediye Başkanımızla geçen yılda bu ve buna benzer protokoller imzaladık. Bundan önceki senelerde de bu desteklerin verildiğini biliyorum. Bu yılda bu desteğini sürdürerek 2 bin tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteğinde bulunuyor. Allah kendilerinden razı olsun. Şahinbey Belediyemizi ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Şahinbey Belediyesi her zaman çiftçinin yanında"

Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklere her zaman şahit olduklarını ifade eden Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, "Yaklaşık 1 yıldır Gaziantep'te görev yapıyorum ve bu süreç içerisinde Şahinbey Belediyesi'nin üreticiye verdiği desteklere bire bir şahit olduk. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun desteklerinin artarak devam etmesi temennisi ile imzalanan protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediyesinin çiftçilere her zaman destek olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyemizin eğitimden tarıma her tülü desteğini görüyoruz. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber'in önderliğinde tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çiftçimiz ürettikçe mutlu oluyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmak amacıyla çiftçilerimize tohum, gübre, buğday, arpa, mercimek, yem, fide, fidan desteği sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. İmzaladığımız protokolle çiftçilerimize 2 bin ton gübre, 2.000 ton arpa ve buğday desteğinde bulunacağız. Tohumlarımızı TİGEM'den alıyoruz ve bu tohumlar yerli tohum. Şahinbey İlçemizde ekilmeyen alan kalmadı. Ekilen alan miktarımız 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Şimdiki hedefimiz Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek. İmzaladığımız protokolle dağıtacağımız gübre ve tohumun maliyeti bizlere 30 milyon lira ve şu ana kadar 19 bin 500 ton arpa buğday ve yine 19 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz kazandıkça biz çok daha mutlu oluyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan Valimiz Kemal Çeber'e, Vali Yardımcımız Hüseyin Kaptan'a, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı'ya ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Şahinbey Belediyesi Her Alanda yanımızda"

Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek sağladığını belirten Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan "Şahinbey Belediyemiz arpa, buğday tohumu ve gübrede her zaman olduğu gibi yine çiftçimize destek olacak. Şahinbey Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun çiftçimiz ile ilgili ne ihtiyaç varsa karşılıyor. Çiftçilerimize gübre ve tohum desteğinde bulunmak için yeni bir protokol imzaladık. Bu anlamda bize destek olan Başta Sayın Valimiz Kemal Çeber'e, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şahinbey Belediyesi Çiftçilere 2 Bin Ton Arpa ve Gübre Desteği Sağladı - Son Dakika

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