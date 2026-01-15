Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

Şahinbey Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerine aralıksız devam ediyor. Belediye tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine toplam 7 bin ton süt yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Şahinbey ilçesindeki çiftçilere 8 yıldır gübre, arpa-buğday tohumu ve fide desteği sağlayan Şahinbey Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere de desteğini sürdürüyor. Sütlü hayvanların verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen süt yemi desteği, Osmanlı Mahallesinde düzenlenen programla devam etti. 7 bin ton süt yemi dağıtımı gerçekleştirilen program, hayvan yetiştiricileri tarafından büyük ilgi gördü. Düzenlenen süt yemi dağıtım programına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

"Desteklerimizi geleneksel hale getirdik"

Düzenlenen programda desteklerin geleneksel hale geldiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün yine mübarek bir günde hayırlı bir iş için bir aradayız. 7 bin ton küçük baş ve büyükbaş hayvan yemi dağıtım törenindeyiz. Biz bunu 8 yıldan beri yapıyoruz. Sadece bir yıl değil, devam olmayan bir şeyin kıymeti yoktur kaidesiyle biz bunu geleneksel hale getirdik. Hem yem dağıtımımız olsun hem çiftçilerimize buğday, arpa, gübre dağıtımımız, fide dağıtımlarımız her yıl geleneksel olarak devam ediyor. Az önce Tarım İl Müdürümüz de ifade etti. Bunlar sadece göstermelik yapılan işler değil. İstanbul'da veya başka yerde bazı belediyeler, iki kamyon silajlık mısır dağıtıyor. Bizim sadece bugün dağıtacağımız yem miktarı 7 bin ton. 101 milyon TL. Sadece yemden bahsediyorum. Bunun yanında gübresi, arpası, buğdayı, diğer fide desteklerimiz ve sürekli çalıştığımız arazi yollarımız ki sürekli yeniliyoruz. Şu anda 5 bin kilometrenin üzerinde arazi yolda yaptık" dedi.

"Ekili alanlarımızda yüzde 300'ün üzerinde bir artış var"

Verilen desteklerle birlikte tarım ve hayvancılıkta artış yaşandığını aktaran Başkan Tahmazoğlu, "Çiftçimize balık tutmayı öğretiyoruz. Verdiğimiz bu destekler o kadar kıymetli ki şu anda ekili alanımız 80 bin dekardan 320 bin dekara çıktı. Yani çok yüzde 300'ün üzerinde bir artış. Yine çiftçi sayılarımıza baktığımızda verdiğimiz desteklerle çiftçi sayımız 4 bin 100 iken şu anda 9 bin 468'e çıkmış durumda. Küçükbaş hayvan sayımız 90 bindi. Şu anda 134 bini geçti. Büyükbaş hayvanımız 27 binden şu anda 38 bin 618'e çıkmış. Hepsinde ciddi artışlar var. Bunlar tarımcılık adına güzel gelişmeler" ifadelerini kullandı.

"Hükümetimiz de çiftçimizin yanında"

Hükümetin çiftçilerin yanında olduğunu belirten Başkan Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da sürekli dile getirdiği üretim, istihdam, ihracat konusunda biz üretmeye devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Hükümetimiz, Cumhur İttifakımız sürekli çiftçimizin yanında. Hükümetimizin desteklerinin yanı sıra bizler de Şahinbey Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediyelerimizle çiftçilerimize sürekli destek olmaya devam ediyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep'te verilen destekler birçok belediyeden daha fazla"

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin beraber vermiş olduğu desteği toplayınca birçok belediyeden daha fazla olduğunu ifade eden Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Ben de Şahinbey Belediyemizin bugün dağıtacağı yem törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bugün geldiğimiz günden bugüne yaklaşık dört aydır bir zamanda Şahinbey'imiz de belediyemizle alakalı daha önce iki bin ton bir gübre, bin 700 ton tohum dağıtımı ve bundan sonra da bütün köylerimizde başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede meraların tamamının gübrelenmesiyle ilgili de şubat-mart aylarında hepsini bitireceğiz. Bununla ilgili yoğun bir şekilde çiftçilerimize, hayvancılarımıza ve bitkisel üretimle ilgili çiftçilerimize yoğun bir desteği var. Bugün belki siz buradasınız ama ben şunu iddia ediyorum. Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyemiz ve Şahinbey Belediyemizin beraber vermiş olduğu desteği topladığımızda birçok belediyeden daha fazla. Türkiye'deki yapılan desteklerin tamamını toplasak burayı geçmeyecektir. Tüm Gaziantep ve Şahinbeyli çiftçilerin adına başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen desteklerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden çiftçi Hanifi Döner, Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Hanifi Döner, "Başkanımızın böyle bir imkan sağladığını duyduk, başvurumuzu yaptık. Başkanımız vesile oldu, iki hayvanla başladığımız üretime 15 kapasitesine ulaştık. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bunun yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yılda yüzde 50 hibe destekli hayvanlarımızın yemini almak için buraya geldik. Bu da bizim için önemli bir yardım, önemli bir destek. Bunun için daha ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan elde ettiğimiz gelirle ev ihtiyaçlarımız, gerek olsun tarım makinemiz, gerek olsun aracımız ve bunun gibi diğer giderlerimize bize bayağı faydası oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP