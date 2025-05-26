Said Safi ve Betül Berran Ortanç Evleniyor

Safi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Said Safi, hayatını Betül Berran Ortanç ile birleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, liman işletmeciliği, deniz hizmetleri ve armatörlük, çimento üretimi gibi sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerinden Safi Holding'in ortaklarından Cengiz Safi'nin oğlu Said Safi, Betül Berran Ortanç ile evlendi.

Davetliler listesinde yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı Tersane İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine iş, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri ilgi gösterdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in kıydığı nikaha, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, iş insanı Ali Ağaoğlu, iş insanı ve aile dostu Alexei Dyupin, Said Safi'nin kız kardeşi ve Rita Clinic'in kurucu ortaklarından Cansu Safi ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi katıldı.